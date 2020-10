Dida, dalle papere ai rigori in Champions: Mondiale ciliegina sulla torta

vedi letture

Nelson de Jesus Silva, conosciuto da tutti semplicemente come Dida, è stato il portiere del Milan dal 2002 al 2010, e con la maglia rossonera, in alcuni momenti, è stato uno dei migliori estremi difensori al mondo, capace di rendere facili parate difficilissime. Nella sua avventura in Italia ha però fatto anche alcune papere che i tifosi rossoneri non potranno mai dimenticarsi, ma questo non macchia la sua carriera a Milano, ricca di soddisfazioni e successi. Nato calcisticamente nel Vitoria di Bahia, prima di approdare in Italia ha vestito anche la maglia del Cruzeiro, con il Milan che lo ha poi ceduto in prestito al Lugano e al Corinthians prima di farlo diventare titolare. Insieme a Fabio Santos, Danilo e Cristiano Ronaldo è uno dei quattro calciatori ad aver vinto due edizioni del Mondiale per club con due squadre differenti: il Corinthians nel 2000 e il Milan nel 2007. 302 presenze con la maglia rossonera, mentre per quel che riguarda la Nazionale brasiliana ha vestito la casacca verdeoro per 90 volte ed è il tredicesimo per presenze con i carioca. Dopo l'addio alla Serie A ha terminato la carriera con Portuguesa, Gremio e Internacional. Il suo palmares è molto ricco e vanta: quattro campionati Mineiro, due coppe del Brasile, un campionato Paulista, uno brasiliano, una Coppa Italia, uno Scudetto, una Supercoppa italiana, un campionato Gaucho, una Copa Libertadores, una Recopa Sudamericana, due Coppe del Mondo per club, due Champins League, due Supercoppe UEFA, due Confederations Cup, una Copa America e un Mondiale. Oggi Dida compie 47 anni.

Sono nati oggi anche Diego Costa, Sami Hyypia, Gilberto Silva, Santiago Solari e Jermain Defoe.