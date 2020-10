Didier Deschamps, sul tetto del mondo sia da giocatore che da commissario tecnico

vedi letture

Campione del mondo da calciatore, nel 1998, campione del mondo da commissario tecnico, nel 2018, Diedier Deschamps ha fatto la storia della Francia e nessuno potrà mai superarlo e prendere il suo posto nel cuore dei tifosi transalpini. Nato a Bayonne nel 1968 ha mosso i suoi primi passi da giocatore professionista nel Nantes per poi passare al Marsiglia, con una stagione in prestito al Bordeaux. Nel 1994 l'arrivo in Italia, alla Juventus, dove rimase per cinque stagioni. Chiusura tra Chelsea e Valencia ma non appena ha appeso le scarpe al chiodo ha intrapreso subito la carriera da allenatore, sulla panchina del Monaco. Anche in questo caso l'arrivo in Italia è stato per la Juventus e nel 2009 il passaggio al Marsiglia. Dal 2012 poi è il commissario tecnico della Francia. Da calciatore ha vinto tre Ligue 1, tre Scudetti, due Supercoppe italiane, una FA Cup, due Champions League, una coppa Intercontinentale, una Supercoppa UEFA, un Mondiale e un Europeo, mentre da tecnico quattro coppe di Lega francese, una Ligue 1, due Supercoppe francesi e un Mondiale. Oggi Deschamps compie 50 anni.

Sono nati oggi anche Andy Cole, Niko Kovac, David Trezeguet, Francesco Benussi e Mesut Ozil.