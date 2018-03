Edinson Cavani, macchina da gol del PSG nonostante Ibra e Neymar

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

All'inizio della carriera era chiamato El Botija, poi l'esperienza e i gol soprattutto lo hanno trasformato nel Matador. Edinson Cavani ha iniziato la carriera nelle giovanili del Danubio, in Uruguay, ma dopo un anno in prima squadra fu immediatamente notato dagli scout del Palermo. In rosanero Cavani arrivò da ragazzino, ma già il primo gol italiano contro la Fiorentina parlava di un predestinato. Nel 2010 fu acquistato dal Napoli per una cifra di 17 milioni che all'epoca sembrava esagerata, ma i fatti alla fine diedero ragione ad Aurelio De Laurentiis. Solo 3 stagioni dopo, infatti, fu ceduto al PSG per 64 milioni di euro. Nel mezzo, una crescita quasi impensabile e lo sviluppo del ruolo di prima punta, posizione non naturale per lui. Il resto è storia recente, col Matador sbarcato all'ombra della Tour Eiffel e soprattutto a quella di Zlatan Ibrahimovic, il titolare del posto da centravanti nella capitale francese. Almeno per i 4 anni di convivenza, visto che due estati fa lo svedese è emigrato in Inghilterra e Cavani è subito diventato il nuovo re di Parigi. Almeno per l'anno successivo alla partenza di Ibra, con Cavani autore a fine anno di 49 reti in 50 presenze complessive. Quest'estate la faraonica campagna acquisti di Nasser Al-Khelaifi e gli arrivi di Mbappé e soprattutto Neymar gli hanno nuovamente tolto il ruolo di attore protagonista, ma l'ex Napoli si è rimboccato le maniche, ha litigato con la colonia brasiliana capitanata proprio da Neymar ma ha comunque continuato a segnare. In stagione sono 28 i centri su 33 apparizioni. In carriera ha vinto un campionato uruguayano, una Coppa Italia, 4 Coppe di Lega francese, 3 campionati francesi, 5 Supercoppe francesi, 3 Coppe di Francia e una Copa America col suo Uruguay.

Oggi Cavani compie 31 anni.

Sono nati oggi anche Matteo Brighi, Angel Di Maria, Christian Eriksen e Breel-Donald Embolo.