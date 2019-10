Edwin van der Sar, flop bianconero, campione con Ajax e United

© foto di Federico De Luca

Un passaggio non proprio felicissimo alla Juventus non gli ha impedito di diventare uno dei portieri più vincenti di sempre. Edwin van der Sar nasce calcisticamente nel Noordwijk, prima di passare nel ’90 nelle giovanili dell’Ajax. In quell’anno arriverà anche l’esordio in prima squadra, dove resterà con ottimi profitti fino al ’99, anno appunto del passaggio alla Juventus. Alla fine del 2001, dopo una stagione molto criticata, passa al Fulham dove resterà 4 anni. Quindi, dal 2005 al 2011, la tappa più importante della sua carriera, quella al Manchester United. Ai Red Devils si imporrà come uno dei migliori numeri uno a livello mondiale e vincerà tutto il possibile, diventando proprietario anche del record di imbattibilità del club inglese con 1.311 minuti senza subire gol. Nel 2016 gioca la partita d’addio col Noordwijk, mentre oggi è stimato dirigente dell'Ajax. In carriera l'ex numero uno ha vinto 4 Campionati olandesi, 3 Coppa d’Olanda, 3 Supercoppa d’Olanda, 4 Campionati inglesi, 3 Coppe di Lega, 3 Community Shield, 2 Champions League, una Coppa UEFA, una Supercoppa UEFA, 2 Mondiali per Club e 2 Intertoto. Oggi Van der Sar compie 49 anni.

Sono nati oggi anche Thorsten Fink, Roberto Ripa, Philipp Cocu, Robert Pires, Carlo Nervo, Francesco Valiani, Jeremy Matheu e Alvaro Gonzalez.