Emilio Butragueno, Avvoltoio o Cavaliere Bianco. Sempre nel segno Real

Per tutti era semplicemente El Buitre, l'Avvoltoio, ma anche l'altro suo soprannome, El Caballero Blanco, è sintomatico di quanto fosse rispettata la sua figura all'interno del Real Madrid. Emilio Butragueno è un (ex) attaccante che ha legato in tutto e per tutto la sua carriera calcistica al Real Madrid guidando il club a grandi successi. Giocatore dalle grandi qualità tecniche dotato di assoluta imprevedibilità, guidò l'attacco del Real (con Hugo Sanchez) per oltre un decennio. Alla fine saranno 123 i gol nelle 321 presenze con la camiseta blanca. Anche con la Spagna, inoltre, ha fatto grandi cose segnando 26 gol in 69 apparizioni. Dal 2001, pochi anni dopo il suo ritiro, è entrato a far parte della dirigenza merengues senza più uscirne. Oggi ricopre il ruolo di direttore delle relazioni istituzionali. In carriera ha vinto tantissimo: 6 campionati, una Coppa della Liga, 4 Supercoppa di Spagna, 2 Coppe di Spagna e 2 Coppe UEFA.

Oggi Butragueno compie 56 anni.

