Emre Can, duttilità al potere. Presto al servizio della Juventus

Centrocampista tedesco di origine turca, Emre Can fa della duttilità una delle sue principali peculiarità. Nato calcisticamente nelle giovanili dell'Eintracht Francoforte, nel 2009 passò al Bayern Monaco. Tre anni di settore giovanile bavarese, quindi l'affaccio in prima squadra e il trasferimento al Bayer Leverkusen. Dopo un anno con le Aspirine, nel 2014 passa al Liverpool dove oltre alla crescita in termini di personalità riuscirà anche ad ampliare il suo raggio d'azione. Non solo mediano davanti alla difesa, ma anche difensore centrale, terzino e all'occorrenza interno di centrocampo. Forza, corsa, personalità e qualità palla al piede, Emre Can è il prototipo ideale del centrocampista moderno. Pedina importante anche nell'economia della Germania, il prossimo anno lo vedremo, salvo clamorosi colpi di scena, in Italia con la maglia della Juventus. I bianconeri lo hanno seguito per parecchio tempo riuscendo a bruciare la concorrenza delle big europee già in questi primi giorni di gennaio, anche se il suo sbarco a Torino avverrà verosimilmente solo a giugno. Oggi Emre Can compie 24 anni.

Sono nati oggi anche Ottmar Hitzfeld, Andrea Carnevale, Roberto Rambaudi, Robert Prosinecki, Axel Witsel, Borja Valero, Pablo Daniel Osvaldo, Salvatore Sirigu, Ishak Belfodil, Samuele Longo, e Alessio Romagnoli.