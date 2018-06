Eric Cantona, il genio ribelle che ha riportato in alto il Manchester United

Se nella prima metà degli anni '90 il Manchester United è tornato ai vertici del calcio europeo dopo stagioni non proprio esaltanti, lo si deve soprattutto a lui. Eric Cantona arrivò a Old Trafford nel '92 dopo una decina d'anni passati nella sua Francia e l'affaccio in Premier con il Leeds. Nel 2001, i tifosi dello United lo hanno eletto 'calciatore del secolo del club'. La sua carriera da Red Devils fu caratterizzata da molti successi segnati dai suoi straordinari gol e dal suo carisma in campo, capace spesso e volentieri di trascinare i compagni. Alex Ferguson, non uno qualunque, lo considerava un pezzo fondamentale della sua squadra nonostante qualche comportamento al di sopra delle righe, come ad esempio il famoso calcio volante al tifoso del Crystal Palace nella stagione '94-'95, episodio che successivamente creò non pochi problemi al suo rapporto con la nazionale francese. "Volevo compiacere i tifosi, quello è stato uno dei momenti salienti della mia carriera", confessò diversi anni dopo. Quello di Cantona è comunque uno dei nomi più importanti della storia dello United e più in generale della storia del calcio, forse più per il suo carattere e la sua personalità che per le sue innate doti tecniche. In carriera il francese ha vinto un campionato francese, una Coppa di Francia, 5 campionati inglesi (di cui uno col Leeds), 4 Charity Shield e due Coppe d'Inghilterra. Oggi Eric Cantona compie 51 anni.

Sono nati oggi anche Massimo Mauro, Vladimir Smicer, Nicola Ventola e Adel Taarabt.