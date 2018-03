Fabio Quagliarella, attaccante acrobata che ha segnato in tutta Italia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Quagliarella e una carriera fatta da tanti cambi maglia. L'inizio al Torino, il passaggio alla Florentia Viola, poi Chieti, Udinese, Ascoli, Sampdoria, ancora Udinese, Napoli, Juventus, il ritorno al Torino e quello alla Samp. 547 presenze totali, con 174 reti realizzate, con lo stesso attaccante che dopo l'addio al calcio di Totti è diventato il giocatore in attività ad aver segnato più gol in Serie A. Il 2008/2009 la sua stagione migliore, con la maglia dei friulani nella quale è sceso in campo 48 volte, tra campionato, Coppa Italia e Coppa UEFA, segnando 21 gol, ma quest'anno il blucerchiato ha tutte le intenzioni di migliorarsi essendo a 16 reti e con quasi metà campionato ancora da disputare. Le soddisfazioni più grandi l'attaccante se le è però tolte a Torino, sponda bianconera, vincendo 3 volte lo Scudetto e due Supercoppe italiane. In tutta la sua carriera il campano ha sempre indossato la maglia numero 27 in onore di Niccolò Galli, figlio di Giovanni Galli e suo compagno nelle nazionali giovanili, morto in un incidente stradale nel 2001. Oggi Quagliarella compie 35 anni.

Sono nati oggi anche Traianos Dellas, Simone Tiribocchi, Salvatore Masiello, Francesco Parravicini, Alessandro Rosina, Tullio De Melo, Ruben Botta e Kenneth Zohore.