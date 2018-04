Fernando Morientes, el Moro madridista eclissato solo da Ronaldo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fernando Morientes è nato e cresciuto calcisticamente nell'Albacete, con cui esordì all'età di 17 anni, e successivamente, nel 1995, arrivò la grande occasione con la chiamata del Real Saragozza, che dopo due ottime stagioni, lo fece sbarcare al Santiago Bernabeu. Complessivamente col Real Madrid Morientes giocherà per 7 stagioni, intervallate da una nel Principato di Monaco in prestito. Nei suoi anni nella capitale spagnola si legò particolarmente alla maglia dei Blancos, tanto che nel 2002 rifiutò una proposta del Barcellona pur di rimanere al Bernabeu, stadio che aveva salutato da poco l'arrivo di Ronaldo. La stagione, complice il rendimento del brasiliano, non fu eccellente e così la successiva ci fu l'addio definitivo, con Morientes che sposò la fortunata causa del Liverpool, club con cui vincerà la quarta Champions della sua carriera pur senza giocare la competizione. Tornò la stagione successiva in patria, al Valencia, prima di chiudere la carriera da giocatore nel Marsiglia. Il suo palmares è assolutamente di rilievo e parla di 2 Campionati spagnoli, 3 Supercoppa di Spagna, una Coppa d'Inghilterra, una Coppa di Spagna, un Campionato francese e una Coppa di Lega francese, oltre ovviamente a 3 Champions League (4, considerando quella di Liverpool), 2 Supercoppa UEFA e una Coppa Intercontinentale. Nel 2003-2004 riuscì anche a laurearsi capocannoniere della Champions con la maglia del Monaco. Oggi Morientes compie 42 anni.

Sono nati oggi anche Paul Okon, Simone Inzaghi, Vlada Avramov e Cesare Natali.