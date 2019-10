Fernando Santos, l'ex direttore d'albergo campione col Portogallo

© foto di Imago/Image Sport

Fino al 10 luglio del 2016, quella di Fernando Santos era stata un'onesta carriera e poco più. Piuttosto mediocre da giocatore, di livello accettabile da allenatore. Poi la vittoria dell'Europeo col Portogallo ha cambiato la sua vita e la sua reputazione professionale. Nato calcisticamente nel Benfica, giocò gran parte della carriera nell'Estoril Praia con un intermezzo nel Maritimo. Nell'88, dopo una stagione di apprendistato, divenne allenatore proprio dell'Estoril ma per trovare i primi successi servirà aspettare il '98-'99 quando sbarcò sulla panchina del Porto. Dove rimase 3 anni, prima di volare in Grecia per firmare con l'AEK Atene. L'anno successivo passa al Panathinaikos, quindi Sporting Lisbona, ancora AEK, Benfica, PAOK e quindi la Nazionale greca dal 2010 al 2014. Anno in cui cambia la sua vita e siede sulla panchina del Portogallo. Il resto è storia più o meno recente, con la sua spiccata capacità di gestione del gruppo e di comunicazione con i calciatori che hanno fatto la differenza nell'impresa portoghese compiuta contro la Francia nel 2016, in una finale giocata quasi interamente senza Cristiano Ronaldo in campo. Il Mondiale russo non è andato come speravano i tifosi lusitani, ma il suo credito è comunque ancora forte e rinnovato dopo il recentissimo successo in Nations League. In carriera Fernando Santos ha vinto, da allenatore, un campionato portoghese, due Coppe di Portogallo, una Coppa di Grecia e, come detto, l'Europeo del 2016 e la Nations League. Oggi Fernando Santos, ingegnere elettronico ed ex direttore d'albergo, compie 65 anni.

