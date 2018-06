Frank Lampard, il box to box che ha scritto la storia del Chelsea

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Insieme a Steven Gerrard ha segnato un'epoca, non solo in Inghilterra. Considerato dagli addetti ai lavori uno dei più forti 'box to box' di sempre, Frank Lampard ha legato il suo nome alla maglia del Chelsea. Nato calcisticamente nell'accademy del West Ham, nel '95-'96 visse la prima stagione fra i professionisti in prestito allo Swansea. Poi il ritorno agli Hammers, con cui giocò dal '96 al 2001. Proprio in quell'anno fu acquistato dal Chelsea grazie alle pressioni del tecnico Claudio Ranieri e a Stamford Bridge rimase per 13 anni, fino al 2014, portando i Blues ai vertici del calcio mondiale. Nelle 648 partite col Chelsea, ha segnato la bellezza di 211 gol, ma il suo contributo è andato oltre a questi numeri. Nel 2014-2015, un po' a sorpresa, passa al Manchester City e durante la stagione riuscirà pure a segnare alla sua ex squadra. L'anno all'Etihad è l'anticamera al passaggio al New York City dove chiuderà la carriera agonistica. In carriera ha vinto tantissimo: 3 campionati inglesi, 2 Coppe di Lega inglese, 2 Community Shield, 4 Coppe d'Inghilterra, una Champions League e una Europa League.

Oggi Frank Lampard compie 40 anni.

Sono nati oggi anche Armando Picchi, Ivo Pulga, Paulo Bento, Lorenzo Squizzi, Juliano Belletti, Franco Semioli, Luca Cigarini, Kalidou Koulibaly e Daniele Verde.