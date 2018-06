Fulvio Collovati, colonna delle due milanesi: campione del mondo 1982

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fulvio Collovati, uno dei protagonisti della spedizione azzurra campione del mondo 1982. Cresciuto nelle giovanili del Milan, proprio in rossonero fece il suo esordio in Serie A nella stagione 1976/77 e in sei stagioni scese in campo 158 volte segnando 4 gol. Nell'estate del 1982, proprio quella dei Mondiali, passò all'Inter restando in nerazzurro quattro anni e disputando 109 gare condite da 3 reti. Conclusa l'avventura "milanese" fu l'Udinese a puntare su di lui, prima di chiudere la sua carriera con le maglie di Roma prima e Genoa poi. Con il Milan ha vinto una Coppa Italia, uno Scudetto, un campionato di Serie B e una Mitropa Cup, ma come detto è stata la Nazionale a regalargli le soddisfazioni maggiori. Nel Mondiale in Spagna del 1982 il difensore centrale scese in campo infatti in ogni gara, sempre da titolare, fino alla finale di Madrid dell'11 luglio, vinta dall'Italia per 3-1 contro la Germania. Oggi Fulvio Collovati compie 61 anni.