Gabriel Omar Batistuta, il Re Leone storia di Fiorentina e Roma

© foto di Federico De Luca

Gabriel Omar Batistuta, uno degli attaccanti più forti mai transitati in Serie A. Dodici stagioni in Italia, undici in A e una in B, per un totale di 200 reti totali in 313 partite giocate. Numeri da super bomber, che ha fatto la storia della Fiorentina siglando 207 reti in 331 gare tra tutte le competizioni. Con una tripletta nella sua ultima apparizione in maglia viola l'Argentino è diventato il maggiore marcatore della squadra toscana in Serie A, ed è stato anche capace di vincere una coppa Italia e una Supercoppa italiana, oltre che la classifica marcatori nel 1994/95. Nell'estate del 2000 fu ceduto alla Roma per 70 miliardi di lire, ancora oggi la cifra più alta mai pagata per un ultratrentenne. Alla sua prima stagione in giallorosso siglò 20 reti in 28 gare in campionato, trascinando il club capitolino alla vittoria del terzo Scudetto della sua storia. Nei due anni successivi, complici alcuni infortuni, non riuscì a incidere e dopo sei mesi all'Inter lasciò il nostro calcio per chiudere la sua carriera in Qatar. Con la maglia della Nazionale argentina è invece sceso in campo per 78 volte mettendo a segno 56 gol, che lo fanno essere il miglior marcatore della storia dell'albiceleste. Oggi Batistuta compie 49 anni e dopo una vita trascorsa in Europa è tornato a vivere nel suo paese.

Sono nati oggi anche Ferruccio Mazzola, Franco Causio, Soren Lerby, Johan Walem, Christian Ziege, Giuseppe Rossi, Luca Caldirola e Faouzi Ghoulam.