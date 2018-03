Gabriel Paletta, l'oriundo diventato grande a Parma che aspetta la Cina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dall'Argentina all'Italia, con un biglietto di sola andata. Gabriel Paletta, sudamericano con origini calabresi, ha fatto la sua scelta alcuni anni fa, decidendo che il suo futuro sarà nel Bel Paese. Nato calcisticamente nel Banfield nel 2006 il Liverpool lo portò per la prima volta in Europa, ma dopo una sola stagione in Premier League il difensore tornò subito in Argentina, questa volta al Boca Juniors, dove rimase fino al 2010, anno nel quale per la prima volta ha vestito una maglia di un club italiano, quella del Parma. Al Tardini il centrale si è ritagliato subito tanto spazio, facendosi conoscere e guadagnandosi la convocazione nella Nazionale italiana. Nel 2015 il passaggio al Milan, ma la sua prima esperienza in rossonera non è stata certo indimenticabile, tanto che il club di via Aldo Rossi decise di cederlo in prestito all'Atalanta. Lo scorso anno il ritorno in rossonero e fin da subito Montella gli ha concesso una chance da titolare, che l'oriundo non ha sprecato anche se alla fine non è bastato per guadagnarsi spazio anche nella stagione attuale, sia con l'Aeroplanino che con Gattuso, tanto che lo scorso 30 gennaio si è svincolato e adesso attende di firmare un nuovo contratto, magari in Cina. Il suo palmares vanta un campionato argentino, una Supercoppa italiana, una Recopa sudamericana e un Mondiale Under 20. Oggi Paletta compie 32 anni.

Sono nati oggi anche Rolando Bianchi, Valeri Bojinov e Geoffrey Kondogbia.