Gareth Bale, mister 100 milioni che ha vinto 4 Champions a Madrid

© foto di Insidefoto/Image Sport

Gareth Bale, uno dei calciatori più forti al mondo. Nato in Galles, a Cardiff, ma cresciuto calcisticamente nel Southampton, detiene il record di giocatore più pagato della storia. Il Real Madrid, nell'estate del 2013, versò infatti 100 milioni di euro nelle casse del Tottenham per portarlo nella Liga e metterlo al fianco di Cristiano Ronaldo e Karim Benzema. Nella sua carriera ha vestito solo tre maglie: con i Black Cats ha totalizzato complessivamente 45 presenza mettendo a segno 5 reti, nella sua esperienza a Londra 55 in 203 e in Spagna, per il momento, 88 in 189. Inizialmente veniva impiegato come terzino sinistro, ma successivamente i vari allenatori hanno capito la sua forza in attacco riuscendo a sfruttare le sue caratteristiche nel ruolo di esterno alto. Nella sua prima stagione a Madrid ha contribuito in prima persona alla vittoria della Decima e della Copa del Rey segnando nelle due finali contro Atletico Madrid e Barcellona. Due anni fa è poi riuscito a fare il bis nella ex Coppa dei Campioni, così come nel 2018 in cui il Real ha alzato al cielo Liga e Champions. La sua carriera, come nota negativa, è stata spesso condizionata da troppi infortuni muscolari. In totale il suo palmares può vantare: una Coppa di Lega inglese, una Copa del Rey, quattro Champions League, tre Supercoppa UEFA, tre Coppa del Mondo per club e una Liga. Oggi Bale compie 30 anni.