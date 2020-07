Gareth Bale, mister 100 milioni che sta facendo discutere più per l'extracampo che per i gol

Gareth Bale, uno dei calciatori più forti al mondo. Almeno fino a qualche stagione fa. Nato in Galles, a Cardiff, ma cresciuto calcisticamente nel Southampton, ai tempi del passaggio al Real Madrid aveva infranto ogni record di spesa venendo pagato oltre 100 milioni di euro. I Blancos, nell'estate del 2013, pagarono tale cifra al Tottenham per portarlo in Liga e metterlo al fianco di Cristiano Ronaldo e Karim Benzema. Nella sua carriera ha vestito solo tre maglie: con i Black Cats ha totalizzato complessivamente 45 presenza mettendo a segno 5 reti, nella sua esperienza a Londra 55 in 203 e in Spagna, per il momento, 105 in 251. Inizialmente veniva impiegato come terzino sinistro, ma successivamente i vari allenatori hanno capito la sua forza in attacco riuscendo a sfruttare le sue caratteristiche nel ruolo di esterno alto. Nella sua prima stagione a Madrid ha contribuito in prima persona alla vittoria della Decima e della Copa del Rey segnando nelle due finali contro Atletico Madrid e Barcellona. La sua carriera, come nota negativa, è stata spesso condizionata da troppi infortuni muscolari e, negli ultimi mesi, da qualche comportamento non propriamente professionale fuori dal campo. Nelle scorse settimane è stato sorpreso a fare un sonnellino in panchina mentre i compagni erano in campo, qualche mese prima finì al centro di una furente polemica per uno striscione che recitava: "Galles. Golf. Madrid. In questo ordine". In totale il suo palmares può vantare: una Coppa di Lega inglese, una Copa del Rey, quattro Champions League, tre Supercoppa UEFA, quattro Coppa del Mondo per club e una Liga. Oggi Bale compie 31 anni.