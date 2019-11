Gerd Muller, leggenda tedesca da più di 700 gol in carriera

Il più grande centravanti tedesco della storia. Questo, in soldoni, ciò che pensano i connazionali (e non solo) di Gerd Muller. E guardando i numeri, anche chi non ne ha potuto apprezzare le gesta dal vivo può capirne i motivi: 611 presenze col Bayern Monaco segnate dalla bellezza di 569 gol, nel suo palmares sono presenti 4 campionati tedeschi, 4 Coppe di Germania, una Coppa delle Coppe, tre Coppe dei Campioni e una Intercontinentale. A livello personale, Muller ha vinto anche due Scarpe d'Oro e un Pallone d'Oro, mentre con la maglia della propria Nazionale, con la quale è sceso in campo 62 volte segnando 68 gol, ha vinto un Europeo e un Mondiale. Numeri e titoli che farebbero impallidire chiunque, senza contare che il tedesco è stato titolare di numerosi record di presenze e segnature battuti solo in epoca recente da fenomeni quali Messi e Ronaldo. Nel Mondiale 2014 Miroslav Klose gli ha tolto lo scettro da miglior goleador della storia della Nazionale tedesca, ma lui resterà comunque uno tra i bomber più decisivi della Germania. Oggi Gerd Muller compie 74 anni.

Sono nati oggi anche Unai Emery, Dwight Yorke, Pablo Aimar, Diego Lopez, Marco Sau e Rodrigo Ely.