Giacomo Bonaventura, duttile Jack pronto a tornare protagonista con una nuova maglia

Giacomo Bonaventura, calciatore che ogni allenatore vorrebbe avere nella propria squadra. Centrocampista duttile, in grado di adattarsi praticamente in tutti i ruoli della mediana, sia centralmente che sull'esterno. Nato calcisticamente nelle giovanili dell'Atalanta, proprio con la maglia orobica ha esordito in Serie A nella stagione 2007/2008. Esperienze in prestito a Pergocrema e Padova e il ritorno a Bergamo, in Serie B, con le sue 31 presenze, condite da 9 reti, che contribuirono e non poco alla promozione in A. Altre tre stagioni in nerazzurro, con 135 gare totali disputate e 24 gol, e poi il passaggio al Milan, nel settembre 2014. In un momento storico non certo felice per il club meneghino, il centrocampista è sempre stato uno dei migliori. Due anni fa il grave infortunio che lo ha tenuto fuori tutta la stagione e adesso va alla caccia di una nuova squadra. Con la Nazionale italiana ha invece disputato 8 partite ed ora fa parte del gruppo azzurro che si giocherà l'accesso al Mondiale del 2018. Una carriera che ha permesso al centrocampista di avere già tanta esperienza, anche se i successi stanno tardando ad arrivare, escludendo la Supercoppa Italiana. Oggi Bonaventura compie 31 anni.

