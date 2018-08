Giampiero Boniperti, storia della Juve: dai 5 Scudetti alla presidenza onoraria

© foto di Federico De Luca

Giampiero Boniperti ha scritto pagine indelebili nella storia della Juventus, fino a diventare presidente onorario della Vecchia Signora. Quindici stagioni in bianconero da calciatore, con 469 presenze in tutte le competizioni e 188 gol, di cui 178 in Serie A. Insieme a John Charles e Omar Sivori ha formato il Trio Magico che ha portato la Juve alla vittoria di cinque Scudetti e due Coppe Italia dal 1949 al 1961. Nella stagione 1947/48 è stato capocannoniere del massimo campionato e nel 2012 è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano nella categoria Dirigente italiano. Con la maglia della Nazionale ha segnato 8 reti in 38 gare disputate e una volta appesi gli scarpini al chiodo ha intrapreso la carriera dirigenziale, sempre alla Juventus. Oggi Boniperti compie 90 anni.

Sono nati oggi anche Alfredo Di Stefano, Emile Mpensa e Ignacio Fideleff.