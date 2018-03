Gigi Buffon, leggenda per Juve e Italia. Il più forte di sempre nel ruolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il 28 gennaio del '78, a Carrara, nacque quello che il campo avrebbe poi eletto miglior portiere della storia. Italiana e non solo. Lui è Gigi Buffon, portiere e capitano della Juventus e della Nazionale italiana. Nato calcisticamente e formatosi nel Parma, con i ducali esordì in Serie A e giocò per 6 anni prima di passare, nel 2001, alla Juventus. Carisma, temperamento, qualità tecniche e atletiche oltre a un grande senso della posizione, Buffon ha mantenuto al top i suoi standard di rendimento per tutta la carriera. All'attivo ha numerosi e importanti record: è il calciatore con più presenze nell'Italia e nei campionati europei (fra qualificazioni e fasi finali). Inoltre, con Antonio Carbajal e Lothar Matthaus è l'unico ad aver preso parte a 5 Mondiali, anche se cocente è la delusione per il mancato approdo al sesto, quello della prossima estate. Il suo palmares è impressionante, anche se stonano le assenze della Champions League e del Pallone d'Oro, riconoscimento che avrebbe meritato, almeno secondo la maggioranza degli addetti ai lavori, in più di una circostanza. Il suo personale bottino parla di 8 Campionati italiani (+ uno revocato), 4 Coppe Italia, 6 Supercoppe italiane, una Coppa UEFA, un Europeo Under 21 e ovviamente lo storico Mondiale del 2006. Oggi questa leggenda del calcio mondiale compie 40 anni.

Sono nati oggi anche Jamie Carragher, Gianvito Plasmati, Fabio Pisacane e Richmond Boakye.