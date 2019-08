Giorgio Chiellini, storia della Juventus con il sogno Champions League

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Otto scudetti consecutivi e quattro Coppe Italia in cinque anni per entrare di diritto nella storia della Juventus. Giorgio Chiellini è uno dei protagonisti dello splendido ciclo bianconero che ha visto la squadra di Allegri arrivare anche per due volte in tre anni in finale di Champions League. Quest'anno ripartirà l'attacco al trofeo più importante, ancora una volta al fianco di Leonardo Bonucci, con il nuovo innesto De Ligt a dare ancora più solidità. La sua avventura con la maglia della Vecchia Signora è iniziata nel 2005, dopo l'esperienza al Livorno e il prestito alla Fiorentina ed è destinata a durare ancora per alcuni anni, fino alla fine della sua carriera da giocatore. Con la maglia della Nazionale italiana ha disputato 103 gare e segnato 8 reti, mentre oltre ai trofei già citati al suo palmares si devono aggiungere anche quattro Supercoppe Italiane. Oggi Chiellini compie 35 anni e spera di riuscire a vincere quella Champions League sfuggita all'ultimo atto in ben due occasioni.

Sono nati oggi anche: Morten Olsen, Freddy Rincon, Stig Tofting, Benito Carbone, Jared Borgetti, Jay-Jay Okocha, Ljubomir Fejsa, Ander Herrera, Luca Bittante, Neal Maupay, José Machin.