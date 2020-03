Giovanni Trapattoni, il catenacciaro che ha scritto la storia del calcio

E' l'unico, assieme a Udo Lattek, ad aver vinto il grande slam nel calcio, ovvero la Coppa dei Campioni, la Coppa UEFA e la Coppa della Coppe. C'è anche questo nella straordinaria carriera di Giovanni Trapattoni, uno dei tecnici più vincenti della storia del calcio. Da giocatore vestì solo le maglie di Milan e Varese, oltre a quella della Nazionale italiana, ovviamente, mentre da allenatore ha girato e vinto in tutta Europa. Dopo gli inizi col Milan, il Trap visse dieci anni di successi alla Juventus prima di trasferirsi all'Inter e poi di nuovo alla Juventus. Nel '94-'95 ecco la prima esperienza all'estero alla guida del Bayern Monaco, squadra che allenò fino al '98. Nel mezzo, una breve parentesi al Cagliari. Dopo l'esperienza in Baviera, ecco la chiamata della Fiorentina e anche in Toscana il Trap fece parlare di sè, portando i viola vicinissimi alla conquista del terzo scudetto. Chiuso con la Fiorentina, Trapattoni si trasferì di poche centinaia di metri e arrivò a Coverciano per allenare l'Italia. In azzurro restò per due anni, dopo ci fu il Benfica, lo Stoccarda e il Salisburgo. Prima dell'ultima grande sfida con il quinquennio alla guida dell'Irlanda. I successi, dicevamo: da giocatore ha vinto due Scudetti, una Coppa Italia, due Coppe dei Campioni, una Coppa delle Coppe e una Coppa Intercontinentale. Da allenatore, i trionfi sono stati molti molti di più: 7 Campionati italiani (record ancora in vigore), due Coppa Italia, una Supercoppa italiana, un Campionato tedesco, una Coppa di Lega tedesca, una Coppa di Germania, un Campionato portoghese, un Campionato austriaco, 3 Coppa UEFA, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA, una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale.

Oggi Giovanni Trapattoni compie 81 anni.

