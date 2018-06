Horst Hrubesch, l'Header Beast che sconfisse la Juve in Coppa Campioni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In Germania, ad Amburgo per la precisione, è considerato uno dei calciatori più importanti di sempre. Dopo gli inizi nel Rot-Weiss Essen Horst Hrubesch fu preso dall'Amburgo per guidare il proprio attacco e mai scelta risultò più azzeccata. Hrubesch era un attaccante centrale classico che faceva del colpo di testa la sua dote migliore, come suggerisce il soprannome, 'Header Beast'. Con il club tedesco giocò 5 anni, tanto bastò per alzare al cielo diversi titoli nazionali e soprattutto la Coppa dei Campioni del 1983, vinta in finale contro la Juventus. I bianconeri, in quella finale di Atene, erano dati come assoluti favoriti ma la squadra tedesca alla fine portò a casa la coppa guidata proprio da Hrubesch, nominato capitano per l'occasione. Anche in Nazionale si è fatto valere, vincendo da protagonista l'Europeo italiano del 1980. In carriera, Hrubesch ha vinto 3 Campionati tedeschi, una Supercoppa del Belgio, una Coppa dei Campioni e un Europeo. Oggi Horst Hrubesch compie 67 anni.

Sono nati oggi anche Stefano Fiore, Raffaele Palladino, Mehdi Benatia e Shkodran Mustafi.