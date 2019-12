Jairzinho, stella del Brasile e protagonista a Messico '70

Praticamente un'intera carriera trascorsa nel Botafogo, con 413 presenze e 186 gol realizzarti. Jairzinho è stata una vera e propria stella del calcio brasiliano, conquistando anche il titolo di campione del mondo nel mondiale del Messico del 1970, battendo l'Italia in finale. Fu lui ad ereditare la maglia numero 7 di Garrincha, con l'accelerazione e la concretezza sotto porta che erano le sue due più grandi caratteristiche. Nel 1974/75 l'esperienza al Marsiglia, con 9 reti fatte in 18 partite. Poi il ritorno in patria, con la vittoria della Copa Libertadores del 1976 dove contribuì in prima persona al successo grazie ai 12 gol in altrettante gare. Con la maglia del Brasile ha invece disputato 82 gare segnando 34 volte, compresa quella nella finale del 1970 contro l'Italia con il brasiliano che chiuse realizzando 7 reti in 6 match. Oggi Jairzinho compie 75 anni e resterà per sempre nella storia del calcio carioca.

