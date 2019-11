Javier Urruticoechea, il basco che ha protetto i successi del Barcellona

© foto di J.M.Colomo

Cuore e nome basco, Javier Urruticoechea ha diviso la propria carriera fra Paesi Baschi e Catalogna. Nato calcisticamente nel San Sebastian, la squadra della sua città, nel '72 passò alla più blasonata Real Sociedad e lì iniziò a farsi conoscere come uno dei migliori portieri a livello europeo. All'Anoeta rimase 5 anni, prima di scegliere l'Espanyol come sua destinazione. Le ottime prestazioni convinsero il Barcellona, 4 anni dopo, a puntare su di lui e le sette stagioni successive furono costellate di successi, anche a livello personale. Dal '78 all'80 fu convocato anche dalla Spagna, mentre nella stagione '79-'80 rappresentò l'Euskadi Selekzioa, la Nazionale dei Paesi Baschi. Soprannominato Urruti, morì nel 2001, a soli 48 anni, a causa di un incidente stradale. In carriera ha vinto 2 Coppe di Spagna, 2 Coppe della Liga, una Supercoppa di Spagna, un Campionato e una Coppa delle Coppe. Oggi sono passati 67 anni dalla sua nascita.

Sono nati oggi anche Nani, Roman Zozulja e Antonino Asta.