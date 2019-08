Javier Zanetti, un 4 è per sempre: leggenda nerazzurra capitano del Triplete

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Javier Zanetti, la storia dell'Inter per 19 stagioni. Dopo aver esordito in Argentina con la maglia del Talleres e aver disputato due stagioni nel Banfield, nel 1995 arrivò il passaggio al club nerazzurro, dove ha giocato la bellezza di 858 partite segnando 21 gol. Un vero e proprio leader, un capitano che ha sposato la causa interista senza mai tentennare e arrivando alla stagione perfetta, la 2009/2010, quando con José Mourinho in panchina conquistò Scudetto, Coppa Italia e Champions League per il primo, storico, triplete di una squadra italiana. Con la maglia della Nazionale argentina ha invece messo insieme 145 presenze e 5 gol: è lui il giocatore con più gare disputate dell'albiceleste, almeno fino ad oggi. Nella sua carriera ha vinto praticamente tutto, almeno a livello di club: cinque Scudetti, quattro Coppa Italia, altrettante Supercoppe italiane, una Coppa UEFA, una Champions League e un Mondiale per Club. Oggi Pupi, che ricopre il prestigioso ruolo di vicepresidente dell'Inter, compie 46 anni.

Sono nati oggi anche Giovanni Lodetti, Michelangelo Rampulla, Francesco Colonnese, Roy Keane e Kevin Lasagna.