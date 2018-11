Joao Domingos Pinto, leggenda del Porto con 25 trofei in bacheca

Udinese al lavoro sul mercato. Prosegue l’attività di scouting del club bianconero. Contatti per il trequartista dell’Arsenal de Sarandi, Lucas Necul, classe 99. È un profilo che piace, l’Udinese sta studiando la situazione. E nei prossimi mesi l’apprezzamento potrebbe diventare qualcosa...

TMW - Udinese, occhi in Argentina: idea Necul

João Domingos da Silva Pinto è stato uno dei difensori più importanti della storia del Porto. 407 presenze e un gol con la maglia biancoblù dal 1981 al 1997 lo hanno fatto entrare di diritto nella hall of fame del club lusitano con il quale ha vinto la bellezza di nove campionati portoghesi, quattro coppe di Portogallo, nove Supercoppe, una Coppa dei Campioni, una Supercoppa UEFA e una Coppa Intercontinentale. Una bacheca ricchissima dunque quella di Joao Pinto, che ha disputato anche 70 partite, realizzando una rete, con la maglia della sua Nazionale prima di appendere gli scarpini al chiodo e intraprendere una breve carriera da allenatore. Dal 2006 al 2010 ha svolto il ruolo di vice al Porto, la stagione successiva ha invece allenato il Covilha e ha concluso con l'esperienza del 2013 al Chavez. Oggi Joao Pinto compie 57 anni, per una vera e propria leggenda di uno dei club più importanti del Portogallo insieme al Benfica.

