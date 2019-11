Johnny Giles, l'irlandese che portò il Leeds sul tetto d'Europa

© foto di Image Sport

L'Irlanda non è mai stata famosa per la nascita di grandi calciatori, ma il 6 novembre del '40 in un sobborgo di Dublino venne alla luce Michael John Giles, detto Johnny. Per rendere l'idea, nel 2003 fu eletto miglior calciatore irlandese degli ultimi 50 anni. Arrivò allo United da giovanissimo, aveva poco più di 15 anni e fra i Red Devils c'erano mostri sacri del calibro di Duncan Edwards e Bobby Charlton. Scampato al disastro aereo di Monaco nel '58, fece il suo debutto con i Diavoli Rossi nel '59. Dopo alcune buone stagioni a Old Trafford, chiese a Matt Busby la cessione ed ecco arrivare il Leeds, quel Leeds definito dagli addetti ai lavori come 'uno dei club più vincenti della storia inglese'. Con i Peacocks, Giles vinse due campionati, una Coppa d'Inghilterra, una Coppa di Lega, un Charity Shield e due Coppe delle Fiere. Dopo il Leeds, due anni al WBA da allenatore-giocatore e, contemporaneamente, lo stesso incarico sulla panchina della Nazionale irlandese. Oggi Giles compie 79 anni.

Compiono gli anni oggi anche Massimo Ficcadenti, Stefano Guberti, Jozy Altidore e Andre Schurrle.