Jonathan Bachini, dalla Nazionale italiana alla squalifica a vita

Jonathan Bachini, centrocampista che ha vestito otto maglie di club italiani e, per due volte, quella della Nazionale, prima di interrompere forzatamente la sua carriera nel 2005, dopo essere risultato positivo, per la seconda volta a un controllo antidoping. Da calciatore ha attraversato stagioni molto positive, soprattutto con la maglia dell'Udinese, che gli sono valse anche la convocazione nell'Italia. Con la maglia azzurra ha disputato un'amichevole e una gara ufficiale, mentre con quella bianconera dei friulani è sceso in campo 55 volte segnando 6 reti. Non troppo positiva la sua stagione alla Juventus, mentre a Brescia l'esterno era tornato a buoni livelli. Oggi Bachini compie 45 anni.

