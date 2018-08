Julen Lopetegui, il tecnico della discordia. E del nuovo corso del Real Madrid

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'estate che si sta per concludere è stata senza ombra di dubbio la più densa di emozioni nella vita di Julen Lopetegui. Tecnico spagnolo con origini basche, da calciatore (portiere) ha raggiunto livelli buoni ma non eccelsi, o almeno non così alti come quelli da allenatore. Real Sociedad, Las Palmas, Real Madrid, Logrones, Barcellona e Rayo Vallecano le sue squadre fino al 2002, ultimo anno da giocatore. Quindi nel 2003 il passaggio in panchina, proprio su quella della terza squadra di Madrid. Dopo alcuni mesi da osservato del Real Madrid, assume la guida tecnica del Castilla, la seconda squadra dei Blancos. I buoni risultati a livello di gioco gli valgono la chiamata della Federazione come tecnico dell'under 19, quindi dell'under 20 e dell'under 21. Dal 2014 al 2016 accetta la nuova sfida che porta il nome del Porto, tuttavia l'esperienza lusitana non sarà all'altezza delle aspettative, con Lopetegui che verrà esonerato dopo un anno e mezzo e senza alcun trofeo portato al Do Dragao. Nel 2016 ecco la chiamata da sogno, quella della Spagna. La Roja lo aveva individuato come sostituto ideale di Vicente Del Bosque e Lopetegui era riuscito a rinnovare il gruppo spagnolo e guidarlo fino al Mondiale russo (vincendo il gruppo in cui era presente anche l'Italia). Poi il crack a 24 ore dall'inizio della kermesse russa. Il Real Madrid annuncia, a sorpresa, il suo ingaggio per la stagione ai nastri di partenza. Una decisione mal digerita dalla RFEF e dal nuovo presidente Rubiales, che a pochissime ore dalla prima sfida mondiale decide di esonerare Lopetegui e di chiamare al suo posto Hierro. Ora, dopo un'estate da incubo (o da sogno, dipende dai punti di vista), Lopetegui ha iniziato a guidare i Blancos del post Zidane, del post Ronaldo e del post record in Champions League.

In carriera ha vinto, da giocatore, un campionato spagnolo, una Coppa di Spagna e 3 Supercoppa di Spagna. Da tecnico invece è ancora fermo ai successi negli Europei under 19 e under 21. Oggi Julen Lopetegui compie 52 anni.

Sono nati oggi anche Daniele Arrigoni, Flavio Destro, Julen Lopetegui, Michele Padovano, Daniel Andersson, Thiago Motta, Cesar Azpilicueta e Bojan Krkic.