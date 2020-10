Julio Olarticoechea, El Vasco campione del Mondo con l'Argentina

Julio Olarticoechea, in arte 'El Vasco', è stato un difensore esterno di quella che forse è stata l'ultima grande Argentina. Nato calcisticamente nel Racing Club, nell'81 si trasferì al River Plate, club con cui giocò 3 stagioni. Poi, nell'85, il passaggio al Boca Juniors prima dell'unica esperienza europea al Nantes. La Francia però non faceva per lui, tanto che pochi mesi dopo optò per il ritorno in patria, nell'Argentinos Juniors. Poi ancora Racing Club, prima del finale di carriera nel Deportivo Mandiyu. Il suo nome però è rimasto famoso per le imprese con l'Argentina, visto che vinse da protagonista il Mondiale di Messico '86. Quel successo non fu però l'unico della sua carriera, visto che nell'81 fu campione di Argentina con la maglia del River Plate. Oggi El Vasco compie 62 anni.

Sono nati oggi anche Matja Florijančič, Nelson Vivas, Dante e Shola Ameobi.