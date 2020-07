Jurgen Klinsmann, il bomber tedesco trapiantato negli Stati Uniti

Se a 24 anni, dopo poche stagioni da titolare in Bundesliga, vieni nominato 'Giocatore dell'anno', vuol dire che nei piedi hai qualcosa di speciale. Jurgen Klinsmann iniziò a dare i primi calci professionistici nel Kickers Stoccarda, club che militava nella seconda divisione tedesca. Poi, nell'84, il passaggio allo Stoccarda per l'esplosione definitiva. Nei 5 anni nel nuovo club segnerà di media un gol ogni due partite, numeri che gli valsero la chiamata dell'Inter. In nerazzurro rimase tre stagioni e segnò gol importanti che contribuirono ai successi dell'epoca, anche se l'ultima stagione con Orrico in panchina non fu propriamente positiva, per lui e per la squadra. Dal '92 al '94 giocò nel Monaco di Arsene Wenger, mentre nel '94-'95 firmò col Tottenham. All'inizio i tifosi inglesi non lo accolsero bene, anche per la sua fame di simulatore, ma la grande stagione con gli Spurs spazzò via ogni dubbio. Il biennio successivo giocò al Bayern Monaco, quindi il ritorno in Italia con la maglia della Samp. A Genova rimase 6 mesi, a gennaio preferì tornare al Tottenham dove ancora oggi è amatissimo dai tifosi. Anche con la Nazionale Klinsmann raggiunse importanti traguardi, come il Mondiale del '90 e l'Europeo del '96. Dopo il ritiro decise di sedersi in panchina: dal 2004 al 2006 guidò la sua Germania, dal 2008 al 2009 il Bayer mentre dal 2011 al 2016 ha guidato la Nazionale degli Stati Uniti. In carriera ha vinto: un campionato tedesco, una Supercoppa italiana, due Coppe UEFA, un Mondiale e un Europeo. Oggi Jurgen Klinsmann compie 56 anni.

