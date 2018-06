Kakà, Pallone d'Oro 2007: stella dell'ultima Champions del Milan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ricardo Izecson dos Santos Leite, conosciuto Kaká, stella brasiliana protagonista con la maglia del Milan nella vittoria dell'ultima Champions League del 2007. Nato calcisticamente nel San Paolo, dove ha disputato, nella sua prima avventura, 59 partite condite da 23 gol, nel 2003 il Milan lo portò in Europa, mettendo a segno un vero e proprio colpo di mercato. 280 gare in rossonero e 95 gol prima del suo addio, nel 2009, con il Real Madrid che puntò su di lui investendo circa 67 milioni di euro. Con la maglia dei Blancos ha totalizzato 120 presenze siglando 29 gol prima di tornare al Milan dov'è rimasto per una stagione. Successivamente il ritorno al San Paolo, prima di approdare all'Orlando City dove ha chiuso la sua carriera. Con la maglia della sua Nazionale ha giocato 90 partite mettendo a segno 29 reti e vincendo il Mondiale del 2002, seppur non da protagonista, e due Confederation Cup. Il suo palmeres, con le squadre di club vanta uno Scudetto, una Supercoppa Italiana, una Coppa del Re, una Liga, una Supercoppa di Spagna, due Supercoppe UEFA, una Champions League, e un Mondiale per club. Nel 2007 ha vinto anche il Pallone d'Oro. Oggi Kakà compie 37 anni.