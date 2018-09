Karl-Heinze Rummenigge, il Kaiser vincitore di due Palloni d'Oro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Considerato uno dei migliori giocatori della storia tedesca, Karl-Heinze Rummenigge ha legato indissolubilmente la propria carriera al Bayern Monaco, prima del triennio italiano all'Inter. Nato calcisticamente nel Borussia Lippstadt, nel '74 passò al Bayern. A Monaco rimase 10 anni, giocò oltre 400 partite segnando 217 reti e vinse tutto ciò che c'era da vincere. Oltre ai trofei nazionali e internazionali, nell'80 e nell'81 vinse due Palloni d'Oro consecutivi che lo consacrarono nell'olimpo dei più grandi attaccanti di sempre. Nell'84, una decade dopo il suo arrivo, fu ceduto all'Inter per 8,5 miliardi di lire. Con i nerazzurri, nonostante i ripetuti infortuni, segnò 24 reti in 64 partite pur non vincendo niente a livello di titoli. Chiuse la carriera in Svizzera, nel Servette. Anche con la Nazionale è riuscito a vincere e a dare il proprio contributo alla causa, soprattutto nell'Europeo poi vinto nel 1980.

In carriera Rummenigge ha vinto 2 Campionati tedeschi, 2 Coppe di Germania, 2 Coppe dei Campioni, una Coppa Intercontinentale e un Europeo.

