Negli States Kyle Beckerman è una vera e propria istituzione, in fatto di pallone. E anche di acconciature, se proprio vogliamo dirla tutta. Perché i suoi lunghissimi dreadlocks lo hanno accompagnato a lungo nella sua carriera da calciatore e proprio questa particolare capigliatura lo ha contraddistinto sui campi di tutti gli Stati Uniti. Perché Beckerman, in carriera, ha giocato solo nel campionato Nazionale, oltre che con la rappresentativa a stelle e strisce. Nato calcisticamente nei Miami Fusion, nel 2002 fu acquistato dai Colorado Rapids ma diversi infortuni rovinarono la sua esperienza a Denver. Nel 2007 arrivò la chiamata del Real Salt Lake, club di cui è tuttora capitano. Nato centrocampista e col tempo evolutosi in difensore, Beckerman è attualmente il detentore del record di presenze nel campionato americano. La figura di 'Iron Man', questo il suo soprannome, è stata importante anche con la Nazionale alla luce delle quasi 40 presenze totali. Oggi il giocatore americano compie 38 anni.

Sono nati oggi anche i fratelli Zenoni, Victor Anichebe e Giorgio Bresciani.