Kyle Walker, una vita al Tottenham: i primi trofei con il Manchester City

Kyle Walker, uno dei terzini con più talento del calcio attuale. Nato calcisticamente nello Sheffield United ha passato gran parte della sua carriera nel Tottenham, anche se andando spesso a giocare in prestito, sia allo stesso Sheffield che a QPR e Aston Villa. Nel 2011 è stato nominato miglior giovane dell'anno in Premier League e l'anno successivo ha siglato un nuovo accordo con gli Spurs per quattro anni. In totale, con la maglia del Tottenham ha disputato 193 partite segnando 4 reti e sfiorando il titolo, con il sogno che si è interrotto soltanto a due giornate dalla fine del campionato vinto poi dal Leicester. Nell'estate del 2017 il passaggio al Manchester City, per il definitivo salto di qualità e alla sua prima stagione ha vinto sia la Coppa di Lega inglese che la Premier League. Con la Nazionale inglese è sceso in campo 31 volte.Oggi Walker compie 28 anni.

Sono nati oggi anche Pablo Gonzalez, Filipe Gomes Ribeiro, Alexandre Lacazette e Victor Camarasa.