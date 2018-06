Leonardo Bonucci, da perno della BBC bianconera alla fascia del Milan

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nato calcisticamente nella Viterbese, è stata l'Inter a credere per prima nelle potenzialità di Leonardo Bonucci portandolo nelle proprie giovanili nel 2005. Il club meneghino lo cedette poi al Genoa nella trattativa che portò a Milano Diego Milito e Thiago Motta, ma il difensore non è mai sceso in campo con la maglia rossoblù, visto che il Bari lo acquistò in compartecipazione nella stessa estate del 2009, riscattandolo poi un anno più tardi grazie alla Juventus. I bianconeri entrarono nella trattativa e lo portarono a Torino per la stagione 2010/2011. Al Bari Bonucci fece già intravedere le sue qualità, in coppia con Ranocchia e sotto la guida di Giampiero Ventura. Con la maglia della Juventus è poi diventato uno dei migliori difensori al mondo, guadagnandosi anche la maglia da titolare in Nazionale. In bianconero, con Chiellini e Barzagli, formò la celebre BBC, ovvero la linea difensiva considerata da addetti ai lavori e tifosi una delle più forti di sempre. Poi, la scorsa estate, il clamoroso passaggio al Milan con l'ambizione di guidare, da capitano, il nuovo corso rossonero targato Li Yonghong. Fino a questo momento il suo palmares può vantare sette Scudetti, tre Supercoppa italiana e tre Coppa Italia. Oggi Leonardo Bonucci compie 31 anni.

Sono nati oggi anche Giuseppe Volpecina, Marc-Vivien Foè, Christian Manfredini, Aleksandar Hleb, Alexander Farnerud, Oliver Bierhoff e Diego Contento.