Liam Brady, un dubliners vincitore di due Scudetti con la Juventus

Liam Brady fu il primo calciatore straniero ad arrivare alla Juventus dopo la riapertura del mercato a giocatori stranieri. Irlandese di Dublino, Brady nacque in una famiglia di calciatori (lo erano 3 suoi fratelli e lo zio) e fu notato in giovanissima età dai sempre pronti osservatori dell'Arsenal. L'esordio fra i professionisti avvenne proprio con la maglia dei Gunners, con cui Chippy (questo il suo soprannome) rimase fino all'estate del 1980. Quando fu ingaggiato, appunto, dalla Juventus. In bianconero rimase solo due stagioni e in entrambe alzò al cielo il tricolore. Il suo tempo in Italia però non era assolutamente scaduto e così da Torino si spostò prima a Genova sponda Samp, poi nella Milano di parte nerazzurra. L'ultimo anno in Italia Brady lo giocò nell'Ascoli, prima di far ritorno in Inghilterra per chiudere la carriera al West Ham. Appese le scarpe al chiodo, Brady decise di sedersi in panchina e guidò per due stagioni il Celtic, quindi il Brighton. Dal '96 iniziò a far parte del settore giovanile dell'Arsenal e fra il 2008 e il 2010 è stato assistente di Giovanni Trapattoni alla guida della sua Irlanda.

In carriera Brady ha vinto due campionati italiani con la Juve, una Coppa d'Inghilterra con l'Arsenal e una Mitropa Cup con l'Ascoli.

Oggi Brady compie 62 anni.

