Luciano Spalletti, da Empoli a Milano. Nel mezzo i successi a Roma e San Pietroburgo

Luciano Spalletti, uno dei migliori allenatori dei giorni nostri. La sua carriera inizia da molto lontano, nella stagione 1994/95. Dopo aver concluso l'avventura da calciatore all'Empoli, il tecnico iniziò la sua nuova vita in panchina sempre nel club toscano, dove rimase 4 anni portando la squadra dalla Serie C1 alla A, centrando anche la successiva salvezza nel 1997/98. Dopo le esperienze a Genova, sponda Sampdoria, Venezia, Udine e Ancona, il club friulano decise di puntare ancora una volta su di lui nel 2002/2003, quando ottenne la qualificazione alla Coppa UEFA. Due stagioni più tardi, grazie al quarto posto in classifica, la sua Udinese riuscì a strappare addirittura l'accesso ai preliminari di Champions League. Ma il tecnico, spinto da altre e alte ambizioni, decise comunque di lasciare il Friuli per firmare con la Roma. Spalletti restò in giallorosso per quattro anni e mezzo, vincendo due Coppe Italia e una Supercoppa italiana. Dopo la rescissione consensuale con il club capitolino iniziò una nuova avventura, calcistica e di vita, allo Zenit San Pietroburgo. In Russia Spalletti ha arricchito il suo palmares con due titoli, una Coppa e una Supercoppa di Russia. Successivamente il ritorno a Roma, dove prese il posto di Rudi Garcia, ma i non successi e il rapporto complicato nell'ultimo anno da giocatore di Francesco Totti lo spinsero all'addio. La conseguenza fu l'approdo all'Inter, dove riuscì a riportare i nerazzurri in Champions al primo colpo. Poi, al termine della scorsa stagione, l'addio alla Pinetina per far spazio ad Antonio Conte, con in mezzo la delicatissima gestione del caso Icardi. Oggi Luciano Spalletti compie 61 anni.