Luigi Maifredi, dalla promozione con il Bologna al fallimento juventino

Luigi Maifredi, conosciuto da tutti come Gigi, tecnico che ha visto il suo apice alla Juventus, senza però riuscire a sfruttare l'occasione. Dopo una breve carriera da calciatore tra il Rovereto e il Portugruaro ha iniziato la sua avventura da allenatore nel Real Brescia, prima di fare il vice al Crotone e spaziare poi tra Lumezzane, Orceana e Ospitaletto. Nel 1987 la chiamata del Bologna, dove rimase fino al 1990. Dopo aver ottenuto la promozione grazie al suo gioco votato all'attacco, nei due anni in Serie A riuscì prima a salvare i rossoblu e successivamente a qualificarsi per la Coppa UEFA. In questo modo convinse Luca Cordero di Montezemolo ad affidargli la guida tecnica della Juventus, nella stagione 1990/91, al posto di Dino Zoff ma iniziò fin da subito con il piede sbagliato, perdendo la Supercoppa Italiana con un clamoroso 5-1 in favore del Napoli. Dopo un buon girone d'andata la sua squadra calò sensibilmente nel ritorno e chiuse al settimo posto in classifica, senza qualificarsi per le coppe europee dopo ventotto anni di presenza continua. Il fallimento juventino aprì la strada al suo declino, e fu successivamente esonerato da Bologna, Genoa, Venezia, Brescia, Pescara, Esperance e Albacete. Oggi Maifredi compie 73 anni e ha chiuso la sua carriera da allenatore nel 2013.

