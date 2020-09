Luis Alberto, il Mago della Lazio a cui il Liverpool non ha dato tempo

Nato nei pressi di Jerez, in Andalucia, Luis Alberto entrò giovanissimo nel vivaio del Siviglia. Dopo 8 anni di militanza, nel 2012, il Barcellona decise di valutarlo prendendolo in prestito per una stagione con la squadra B. Ottimi numeri e buona continuità, ma alla fine dell’anno fu il Liverpool a portarlo in Inghilterra per 8 milioni di euro. La prima e unica stagione coi Reds non fu però felicissima, per una lunga serie di motivi. Da qui i prestiti, vissuti da protagonista, con Malaga e Deportivo, fino alla svolta del 2016. La Lazio decide di spendere circa 5 milioni per strapparlo al Liverpool. Il resto è storia nota, con il Mago che è diventato in breve tempo uno dei leader tecnici della squadra di Inzaghi. Contribuendo a portare a Formello una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. Tipico tocco spagnolo e una straordinaria visione di gioco, nel 2017 fu convocato dalla Roja dal ct Lopetegui. Oggi Luis Alberto compie 28 anni.

Sono nati oggi anche Giuseppe Chiappella, Marco Di Loreto, Willy Caballero, Filip Djordjevic, Assane Gnoukouri e Gil Dias.