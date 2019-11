Luis Figo, Pallone d'Oro tra Real e Barcellona ma con l'Inter nel cuore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sporting Lisbona, Barcellona, Real Madrid e Inter. Una Coppa di Portogallo, tre Supercoppe di Spagna, due Coppe del Re, quattro campionati spagnoli, tre Supercoppe Italiane, una Coppa Italia, quattro Scudetti, una Coppa delle Coppe, due Supercoppe Europee, una Champions League e una Coppa Intercontinentale. Questa, per quel che riguarda le maglie indossate e il palmares, la carriera di Luis Figo, che ha completato la sua bacheca personale con il Pallone d'Oro del 2000. L'ex esterno portoghese ha vinto tutto ciò che c'era da vincere, ha indossato le casacche delle due squadre più importanti di Spagna, con il popolo blaugrana che non prese affatto bene il suo passaggio agli acerrimi nemici blancos nell'estate del 2000, e ha chiuso la sua carriera in Italia, senza dimenticare alle sue 127 presenze con la Nazionale portoghese con 32 reti realizzate. È considerato da molti una delle più grandi ali della storia del calcio, ed è sempre riuscito a fare la differenza, in qualsiasi campionato, in Portogallo, Spagna e, appunto, Italia. In totale, nella sua carriera, iniziata allo Sporting nel 1989 e terminata all'Inter nel 2009, Figo è sceso in campo per ben 797 volte mettendo a segno 132 gol. Oggi il portoghese compie 47 anni.

Sono nati oggi anche Giancarlo Galdiolo, Enner Valencia e Jose Ignacio Castillo.