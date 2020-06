Luis Jimenez, il Mago che in Italia non ha mai trovato la sua realtà

vedi letture

Soprannominato El Mago, Luis Jimenez ha iniziato a tirare calci al pallone nel Deportivo Palestino, in Cile. Arrivò in Italia grazie alla Ternana, mentre nel 2006 fu la Fiorentina col suo ds Pantaleo Corvino a scommettere su di lui. L'impatto con la realtà viola fu subito buono, ma la Fiorentina decise di non riscattarlo non senza qualche polemica di contorno. Nel 2007 passò alla Lazio, quindi all'Inter. Nel 2009-2010 passò in prestito al West Ham, quindi il tirono in Italia con Parma prima e Cesena poi. Dal 2011 al 2015 scelse i soldi dell'Al Ahli, quindi Al Nasr, Al Arabi, Al Gharafa, Qatar SC e Palestino. Trequartista tipico sudamericano fatto di classe e velocità, la sensazione è che Jimenez avesse potuto dare molto di più al calcio italiano rispetto a quanto effettivamente prodotto sul campo. In carriera ha vinto 2 campionati italiani, una Supercoppa italiana, 2 Emirates Cup, una Coppa del Presidente degli Emirati Arabi Uniti, 2 UAE Super Cup, un campionato emiratino e una Copa de Chile. Oggi El Mago compie 36 anni.

Sono nati oggi anche Juan Carlos Valeron, Alex, Rafael Sobis, Ala Dzagoev, Jordan Henderson, Gregoire Defrel, Manuel Pucciarelli, Maxime Lestienne, Clement Lenglet, Adam Nagy e Arkadiusz Reca.