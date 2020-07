Marcelo Bielsa, El Loco legato a vita al Newell's. Dalla Lazio al sogno Leeds

Marcelo Bielsa, conosciuto da tutti come El Loco, il pazzo, per il suo carattere eccentrico e i suoi comportamenti spesso molto strani dentro e fuori dal campo. È ritenuto uno dei migliori allenatori al mondo e nel corso dell'estate 2016 è stato a un passo dall'arrivo in Italia, alla Lazio, prima però dei dissidi con Claudio Lotito che fecero saltare un accordo che sembrava aver bisogno solo dell'esser firmato. Il suo nome, a prescindere da tutto e da tutti, resterà per sempre legato al Newell's Old Boys, club con il quale ha esordito sia come giocatore che come allenatore. La storica società di Rosario, per rendergli omaggio, gli ha addirittura intitolato lo stadio. Nella sua carriera da tecnico ha svolto anche il ruolo di ct dell'Argentina e del Cile, oltre a sedere sulle panchine di Espanyol, Atlas, America, Velez, Athletic Bilbao, Marsiglia, Lille e oggi Leeds United. E proprio dalla sua ultima e tuttora in corso esperienza in terra britannica arriva quella che è forse la storia più romantica di questo allenatore sui generis. Arrivato a Elland Road nel 2018 dopo il Lille, Bielsa aveva promesso ai tifosi il ritorno in Premier League. Detto fatto, solo pochi giorni fa. E dal prossimo anno Liverpool, City, Chelsea e tutte le altre avranno un'avversario pazzo in più con cui competere.

Il suo palmares vanta tre titoli argentini (due col Newell's e uno col Velez) e un oro olimpico con l'Argentina, oltre ovviamente al successo in Championship di questa stagione. Oggi El Loco compie 65 anni.

Sono nati oggi anche Helmut Haller, Joaquín e Jordan Lukaku.