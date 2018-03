Marco Ferrante, il cuore Toro vincitore della Coppa delle Coppe a Parma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Ferrante e una carriera nel segno del gol. Nato calcisticamente nel Napoli nella sua avventura da professionista ha vestito le maglie di quattordici squadre, facendo tanta gavetta fino ad arrivare alla Serie A. I partenopei lo cedettero infatti in prestito prima alla Reggiana e poi al Pisa, con l'addio definitivo agli azzurri arrivato nel 1992, quando passò al Parma prima di trasferirsi al Piacenza e successivamente al Perugia. Dopo il prestito alla Salernitana la chiamata del Torino e in granata ha totalizzato 235 presenze mettendo a segno 114 reti, con sei mesi all'Inter nel 2001. Catania, Bologna, Ascoli, Pescara e Verona le società con le quali ha concluso la sua carriera, con un solo trofeo nel suo palmares, la Coppa delle Coppe della stagione 1992-93 con la maglia del Parma. Dopo il ritiro ha iniziato la carriera da procuratore, mentre nel 2010-2011 è entrato nello staff del Monza come collaboratore tecnico. Oggi Ferrante compie 47 anni.

Sono nati oggi anche Sami Trabelsi, Mathurin Kameni, Mauricio Pinilla e Ignacio Piatti.