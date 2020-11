Marco Van Basten, Il Cigno di Utrecht che ha dovuto salutare il calcio troppo presto

Marco van Basten è stato uno dei migliori centravanti della storia del calcio. Capace di vincere tre campionati olandesi, altrettante Coppe d'Olanda, quattro Scudetti, quattro Supercoppe Italiane, una Coppa delle Coppe, due Champions League, due Supercoppe europee e due Coppe Intercontinentali, oltre all'Europeo del 1988 con la maglia della Nazionale olandese. A livello personale invece l'attaccante ha messo nella sua bacheca per ben tre volte il Pallone d'Oro, segno che tra la fine degli anni ottanta e l'inizio dei novanta era considerato come uno dei più grandi in Europa, visto che a quei tempi il trofeo non veniva assegnato ai giocatori sudamericani. A dimostrare il tutto sono i numeri: in sei stagioni con la maglia dell'Ajax Van Basten ha messo a segno 152 reti in 172 partite totali, prima del suo passaggio al Milan con il quale ha vissuto le sue stagioni migliori. In rossonero tanti successi, ma soprattutto 125 gol in 201 gare. Infine lo score con la sua Nazionale: 58 presenze e 24 sigilli, con l'unico titolo vinto dall'Olanda che porta la sua firma. Oggi Van Basten compie 56 anni, con la sua carriera che è finita però troppo presto a causa di una caviglia maledetta che lo ha costretto al ritiro a soli 31 anni.

Sono nati oggi anche Alberto Bigon, Dunga, Grigoris Georgatos, Simao, Massimo Gobbi, Mario Sampirisi e Marcus Rashford.