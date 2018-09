Mario Jardel, bomber giramondo con le medie di Messi e CR7

Alla fine degli anni '90 sui campi di tutta Europa imperversava un centravanti che, in quanto a fiuto del gol, non aveva niente da invidiare ai colleghi ben più famosi di lui. Il suo nome era Mario Jardel, attaccante brasiliano che ha trovato le migliori fortune in Portogallo. Iniziò a giocare ad alti livelli nel Vasco da Gama e quindi nel Gremio. Nel '96, i sempre lungimiranti scout del Porto, lo vedono e se ne innamorano, portandolo immediatamente in terra lusitana. Nei 4 anni al Porto segnò 166 reti in 169 partite, arrivando addirittura alla media di oltre un gol a partita nel solo campionato. Numeri che, al giorno d'oggi, hanno soltanto Messi e Cristiano Ronaldo. Nel 2000 passò al Galatasaray e mantenne intatte le sue medie con 22 reti in 24 partite. Poi, dal 2001 al 2003, tornò in Portogallo, questa volta con la maglia dello Sporting. E anche lì sono gol a raffica. In campionato alla fine dei due anni saranno 53 in 49 partite. Dopo quella esperienza, anche a causa di alcuni problemi con la droga, inizierà la parabola discendente della sua carriera. Jardel cambierà praticamente una squadra all'anno, a volte anche di più: Bolton, Ancona, Newell's Old Boys, Alaves, Goias, Beira-Mar, Anorthosis, Newcastle Jets, Criciuma, Ferroviario-CE, America-CE, Flamengo, Chernomorets, Rio Negro e Al-Taawon. All'attivo ha pure 10 presenze con la nazionale brasiliana. Alla fine della sua carriera, avrà girato ben 11 paesi diversi.

A livello di titoli ha vinto tanto: 2 Campionati Carioca, una Taça de Rio, una Taça Guanabara, due Campionati Gaucho, 4 Supercoppa di Portogallo, 4 Campionati portoghesi, 3 Coppe di Portogallo, una COppa di Turchia, un Campionato argentino, una Libertadores, una Recopa Sudamericana e una Supercoppa UEFA, oltre a 2 Scarpe d'Oro. Oggi Jardel compie 45 anni.

Sono nati oggi anche Daniele Delli Carri, Pasquale Sensibile, Aitor Karanka, Sol Campbell e Andrea Caracciolo.