Massimiliano Allegri, dalla fuga sull'altare ai tanti trionfi bianconeri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Padre Ermenegildo racconta che la mattina alle 11 ricevette una chiamata. "Questo matrimonio non s'ha da fare". Era il padre di Massimiliano Allegri, venticinque anni allora, centrocampista del Pescara. Max decise, a poche ore dalle Nozze, di scappare. Di non sposare Erika e di rifugiarsi dal suo padre calcistico, Giovanni Galeone. Un incipit sui generis ma utile per raccontare meglio il personaggio Allegri, uno che da calciatore non ha raccolto grandissime soddisfazioni ma che ha saputo rifarsi, con gli interessi, da allenatore. Livornese verace dalla spiccata personalità, ha iniziato con la panchina dell'Aglianese, poi Spal, Grosseto con patron Camilli, Udinese come collaboratore tecnico, Lecco, Sassuolo e Cagliari, la prima esperienza di altissimo livello che di fatto lo ha fatto conoscere al grande calcio. La sua saggezza tattica lo portò sulla panchina del Milan, dove rimase dal 2010 al 2014 vincendo un campionato e una Supercoppa. Poi, nell'estate del 2014, il passaggio a sorpresa alla Juventus. Inizialmente accolto da qualche fischio (eufemismo), Allegri ha saputo conquistare la fiducia di tutti a suon di Scudetti e fenomenali campagne europee in Champions, anche se la Coppa dalle grandi orecchie non è mai stata affar suo, nonostante le due finali giocate in 3 anni. Al termine della stagione 2018/19 l'addio alla Juve, dopo 5 scudetti e quattro Coppe Italia, che lo hanno fatto entrare prepotentemente nella storia del club bianconero. In carriera ha vinto 6 campionati italiani, 3 Supercoppe italiane e 4 Coppe Italia. Oggi Max Allegri compie 52 anni.

Sono nati oggi anche Bortolo Mutti, Cristian Tello, Adolfo Sormani, Nigel Martyn, Gianluca Pessotto, Pietro Fusco, Ivan Cordoba, Sebastien Squillaci e Andrija Balic.