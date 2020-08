Maxwell, uno dei giocatori più vincenti della storia del calcio

E' uno dei giocatori più vincenti della storia del calcio mondiale. Stiamo parlando di Maxwell, esterno mancino brasiliano che si è ritirato al termine dell'ultima stagione con la maglia del PSG. Nato calcisticamente nel Cruzeiro, dal 2001 al 2006 giocò nell'Ajax. Lì fu notato dall'Inter che nell'estate del 2006 decise di tesserarlo da svincolato. A causa delle regole sugli extracomunitari, i nerazzurri lo fecero firmare con l'Empoli a gennaio per poi averlo disponibile dall'estate. Con la maglia nerazzurra vinse tantissimo, così come con quella del Barcellona dove si trasferì nel 2009. Tre anni al Camp Nou, quindi la nuova esperienza a Parigi, l'ultima della sua carriera. Con i parigini giocherà 5 anni, quindi la nuova avventura da dirigente, sempre agli ordini del presidente Al-Khelaifi. In carriera ha vinto 37 trofei: una Coppa del Brasile, 2 Campionati olandesi, 2 Coppa d'Olanda, 2 Supercoppa d'Olanda, 3 campionati italiani, 2 Supercoppa italiana, 2 campionati spagnoli, 3 Supercoppa di Spagna, 4 campionati francesi, 4 Supercoppa di Francia, 4 Coppa di Lega francese, 3 Coppa di Francia, una Champions League, 2 Supercoppa UEFA, 2 Coppa del Mondo per Club.

Oggi Maxwell compie 39 anni.

Sono nati oggi anche Deco, Alessandro Gamberini, Sulley Muntari e George Weah Jr.