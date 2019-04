Mazinho, campione del mondo che ora guarda giocare i suoi due fenomeni

© foto di Giacomo Morini

All'anagrafe è conosciuto come Iomar do Nascimento, ma per tutti è semplicemente Mazinho. Cresciuto nel Santa Cruz ma esploso col Vasco da Gama, ha giocato due stagioni anche in Italia, con la maglia del Lecce prima e della Fiorentina poi. L'avventura nel Belpaese non fu però all'altezza della sua fama e dopo soli 24 mesi decise di tornare in patria, al Palmeiras. In Salento Mazinho arrivò per sostituire Ubaldo Righetti e la buona stagione lo portò comunque ad essere acquistato, per circa 8 miliardi, dalla Fiorentina. Dopo due anni al Palmeiras, decise di tentare la seconda avventura europea, questa volta in Spagna. Due anni al Valencia, quattro al Celta Vigo e uno all'Elche, prima di chiudere la carriera agonistica al Vitoria, ancora in Brasile. Nato difensore centrale e utilizzato spesso e volentieri come esterno difensivo, col tempo avanzò il suo raggio d'azione trasformandosi in mediano davanti alla difesa. Con la Nazionale brasiliana, probabilmente, si è tolto le maggiori soddisfazioni vincendo anche il Mondiale del '94 da protagonista. Oggi il nome della famiglia è tenuto alto dai figli Thiago Alcantara del Bayern Monaco e Rafinha del Barcellona. Il suo palmares parla di un campionato carioca, 3 Campionati brasiliani, due campionati paulista e un Torneo Rio-San Paolo. Oltre, come detto, ad un Mondiale e una Copa America. Oggi Mazinho compie 53 anni.

Sono nati oggi anche Agostino Di Bartolomei, Francesco Flachi e Karim Bellarabi.